Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



Os números sorteados foram: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47



O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.



A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61. Outras 3.175 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 910,23 cada.

