Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Dezenas sorteadas 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (7). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.
Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59
Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.
Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.
