09 de Fevereiro de 2026 • 10:09

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 47 milhões

Dezenas sorteadas 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 08:22

Atualizado em 09/02/2026 às 08:37

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (7). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 - 32 - 37 - 41 - 42 - 59

Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.

Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.

