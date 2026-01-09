Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada
2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22
Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tragédia ambiental
As equipes atuaram então na extinção de pequenas ilhas de incêndio remanescentes
Meio ambiente
A iniciativa busca orientar a população sobre o descarte correto de objetos que oferecem risco de cortes e perfurações, como agulhas, vidros e lâminas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS