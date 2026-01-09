Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52



16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada



2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22



Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

