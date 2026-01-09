Acessibilidade

09 de Janeiro de 2026 • 20:24

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52

Agência Brasil

Publicado em 09/01/2026 às 18:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada

2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22

Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 10 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Ministério Público abre inscrições para estagiários com bolsa de até R$ 2 mil

Atenção

Prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista com 15% de desconto termina

Risco

Panetones com fungos são recolhidos do mercado

Alerta

Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina

Publicidade

Saúde

MS Intensifica vacinação para manter vigilância ativa contra o sarampo

ÚLTIMAS

Tragédia ambiental

Bombeiros controlam incêndio no Pantanal de Nabileque e usam cavalos em área difícil

As equipes atuaram então na extinção de pequenas ilhas de incêndio remanescentes

Meio ambiente

Prefeitura de Bodoquena alerta população para descarte seguro de materiais perfurantes

A iniciativa busca orientar a população sobre o descarte correto de objetos que oferecem risco de cortes e perfurações, como agulhas, vidros e lâminas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo