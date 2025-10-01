Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:16

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Dezenas sorteadas foram 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

Da redação

Publicado em 01/10/2025 às 08:21

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2921 da Mega-Sena não teve ganhador nesta terça-feira (30) e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões.

Os números sorteados foram: 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36

A quina teve 32 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 32.378,25. Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.

O próximo sorteio será na quinta-feira (2).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

Leia Também

