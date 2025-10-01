Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Dezenas sorteadas foram 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O concurso 2921 da Mega-Sena não teve ganhador nesta terça-feira (30) e o prêmio acumulou para R$ 7,5 milhões.
Os números sorteados foram: 09 -12 - 14 - 16 - 26 - 36
A quina teve 32 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 32.378,25. Outras 2.240 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 762,43 cada.
O próximo sorteio será na quinta-feira (2).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
