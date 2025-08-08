Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 9 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 14 - 23 - 30 - 32 - 38 - 48
20 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 61.349,01 cada
1.483 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.363,78 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Segurança
Pegadas de onça são vistas em estrada do Morro do Paxixi
Confirmado: Polícia encontra DNA de Jorginho nas fezes da onça-pintada
Onça Miranda tratada pelo CRAS reaparece com filhote no Pantanal
Polícia
Vítima foi levada ao hospital para atendimento médico
Serviços
Decisão determina uso obrigatório do processo de autenticação para quem realiza mais de 500 mil chamadas/mês
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS