Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta

Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
O concurso 2966 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 21h desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
O sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
