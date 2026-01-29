Acessibilidade

29 de Janeiro de 2026 • 13:44

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta

Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube

Agência Brasil

Publicado em 29/01/2026 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

O concurso 2966 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 21h desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

O sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

• Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Governo contempla Aquidauana no reforço de cuidados com a primeira infância

Investimento

Riedel reforça segurança pública com formação de 472 novos policiais civis

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

Trânsito

Fim do exame de baliza no pátio do Detran marca mudança no processo de habilitação

Publicidade

Carreira

Inscrições para estágio e residência no MPMS seguem abertas até 9 de fevereiro

ÚLTIMAS

Educação

Rede Municipal de Ensino de Aquidauana abre matrículas para EJA 2026

O programa EJA é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de completar a educação básica na idade regular

Polícia

PM recupera celular furtado no bairro Universitário em Corumbá

A ocorrência foi atendida por equipe da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo