Mega-Sena pode pagar R$ 160 milhões nesta quarta

Mega-Sena / Marcelo Brandt/G1

O concurso 2.562 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 160 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (8), em São Paulo. Caso tenha um vencedor, este será o sétimo maior prêmio da história do concurso.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aplicação do valor total na poupança garante ao ganhador R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

No concurso do último sábado (4), nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.

A Mega terá dois sorteios nesta semana: quarta (8) e sábado (11).