Mega-Sena premia neste domingo R$ 570 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Ainda da tempo de apostar na Mega da Virada, que sorteia neste domingo (31,) R$ 570 milhões. Quem não deseja enfrentar filas no último dia do ano pode apostar na Mega da Virada através do aplicativo da Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até às 17h.

Pelo aplicativo, o apostador não consegue fazer bolão, mas estão disponíveis as opções de aposta única e “surpresinha’, quando o sistema escolhe os seis números da aposta aleatoriamente, de forma automática.

Para apostar pelo aplicativo é preciso fazer um cadastro e ser maior de idade. As apostas são vinculadas ao CPF do participante.

O sorteio da Mega da Virada 2023 será realizado neste domingo (31), às 20h (horário de Brasília). O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

O prêmio estimado para o sorteio especial é o maior da história do concurso, de R$570 milhões. O prêmio da Mega da Virada não é cumulativo, ou seja, se não houver ganhador na sena, com seis acertos, o prêmio é dividido entre os ganhadores da quina (cinco acertos).