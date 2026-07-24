Quina da Mega-Sena rende prêmio de R$ 41 mil em Bonito; aposta de Anastácio acerta quadra

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 / Montagem IA

Apesar de nenhum apostador ter acertado as seis dezenas da Mega-Sena no concurso 3.305, realizado na noite desta quinta-feira (23), uma aposta registrada em Bonito faturou o prêmio da quina, enquanto Anastácio apareceu entre os 26 municípios sul-mato-grossenses contemplados na quadra.

As seis dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), foram 05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59.

Em Bonito, uma aposta simples, registrada na Lotéricas Bonito, acertou cinco dezenas e garantiu R$ 41.401,04.

Já em Anastácio, um bilhete também simples, feito na Center Lotérica, cravou quatro números que renderão R$ 824,44 ao apostador.

Outras cidades de Mato Grosso do Sul também tiveram apostas premiadas na quadra. Entre elas estão Amambai, Bonito, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Jardim, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. A faixa das quatro dezenas contemplou 54 bilhetes em todo o estado.

Considerando os dados gerais do país, 49 apostas acertaram a quina e cada uma receberá R$ 41.401,04. Na quadra, foram registradas 4.056 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 824,44 para as apostas simples de seis dezenas e valores maiores para quem marcou mais números no volante.

A arrecadação total do concurso 3.035 foi de R$ 50.908.578,00. Para o próximo sorteio, que será realizado na manhã de domingo (26), a Caixa estima um prêmio de R$ 70 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com chance de ganho aumentando para uma em 1.292.