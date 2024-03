Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 120 milhões

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

As seis dezenas pertencentes ao concurso 2.705 da Mega-Sena com prêmio acumulado em R$ 120 milhões, serão sorteadas nesta terça-feira (26), a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 18h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

No último sorteio, quatro apostas registradas em Mato Grosso do Sul faturaram prêmio de R$ 24.404,31 ao acertar cinco dos seis números sorteados pela modalidade. O concurso 2.704 teve 3, 7, 10, 25, 31, e 52 como dezenas e estava acumulado em R$ 82 milhões.