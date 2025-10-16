Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 13:34

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 16/10/2025 às 09:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 40 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

• Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$ 34 milhões

Geral

Estudante da UFMS vence concurso e é eleita Rainha do Rodeio em feira agropecuária

Serviços

Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Criminosos usam apagão cibernético para aplicar golpes e coletar dados

Senacon pede informações sobre apagão causado pela empresa CrowdStrike

Geral

Fé move grupo em caminhada até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Piraputanga

Publicidade

Geral

Novas regras facilitam prática da aquicultura em águas da União

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo