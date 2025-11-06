Acessibilidade

06 de Novembro de 2025 • 11:27

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 48 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Da redação

Publicado em 06/11/2025 às 07:55

Atualizado em 06/11/2025 às 08:02

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.937 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

