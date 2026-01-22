Acessibilidade

22 de Janeiro de 2026 • 09:43

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 22/01/2026 às 08:04

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 55 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Prevenção

Saiba como acessar DIU e implante subdérmico pelo SUS em MS

Gestão

Riedel reafirma parceria com Barbosinha à frente do governo de MS

Saúde

Governo estadual reforça controle de mosquito transmissor da dengue

A capacitação das equipes municipais também integra o planejamento, com reuniões técnicas, treinamentos e encontros online para atualização e esclarecimento de dúvidas

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Atenção

Caixa começa a pagar Bolsa Família de janeiro

ÚLTIMAS

Esportes

Novo Horizonte B conquista a Copa Integração do Limão Verde

A competição foi encerrada nesta terça-feira (20), no campo de futebol sede da comunidade

Clima

Quarta-feira será de calor e céu com poucas nuvens em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 24 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia

