30 de Outubro de 2025 • 09:08

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 7 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 30/10/2025 às 07:59

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.934 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 7 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Leia Também

