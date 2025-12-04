Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 8 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.947 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Medida permite que órgãos do SUSP adquiram viaturas híbridas com recursos federais ou próprios
Oportunidade
O objetivo é ampliar o acesso da população às vagas formais de trabalho e fortalecer a contratação de mão de obra local
Bombeiros
As buscas pelo desaparecido estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, com apoio de uma equipe especializada em mergulho de resgate
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS