09 de Outubro de 2025 • 08:49

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 09/10/2025 às 07:59

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

