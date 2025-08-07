Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 12:19

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 07/08/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.898 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aposta de Barra do ES leva R$ 99 milhões na Mega-Sena

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 100 milhões

• Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS

Serviços

Militares de Aquidauana visitam Corumbá para orientar sobre a Junta Militar

Meio Ambiente

Pantanal registra queda de quase 97% nos focos de incêndio em julho

MS lança edital para pagar produtores que preservam o Pantanal

Tamanduá-bandeira é visto atravessando rio a nado no Pantanal

Justiça confirma legitimidade do Ibama para proteger o bioma do Pantanal

Rodovias

Motiva Pantanal anuncia isenção para motos e desconto progressivo em pedágios

Publicidade

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

ÚLTIMAS

Oitavas de final

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians explorou os vários erros do rival, sobretudo técnicos, e conquistou com merecimento a classificação

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Convocações de pré-selecionados ocorrem até 19 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo