Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 12:29

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 21/08/2025 às 09:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.904 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado pela Loterias Caixa em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Sorturdo de MS acerta a quinta da Mega-Sena e ganha mais de R$ 52 mil

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

• Apostador de Jardim acerta a Quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 40 mil

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h

Economia

Setor aéreo brasileiro bate recorde histórico de passageiros em julho

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 2

Caixa começa a pagar Bolsa Família de agosto

Bonito convoca beneficiários do Bolsa Família para pesagem nas unidades de saúde

3ª edição

Corrida dos Poderes será lançada no dia 28 com palestra de Yeltsin Jacques

Publicidade

Clima Tempo

Máxima em Aquidauana chega a 28ºC com previsão de chuvas

ÚLTIMAS

Economia

Dieese: Campo Grande registra queda no preço da cesta básica em julho

Capital sul-mato-grossense teve uma das maiores reduuções do país, com destaque para arroz, feijão e café

Polícia

Polícia prende gerentes de fazenda por condições análogas à escravidão em MS

Seis vítimas foram resgatadas e investigação aponta violação grave de direitos humanos em propriedade de grupo agropecuário milionário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo