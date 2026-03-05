Acessibilidade

05 de Março de 2026

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio estimado em R$ 45 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

AgÃªncia Brasil

Publicado em 05/03/2026 Ã s 07:11

Atualizado em 05/03/2026 Ã s 07:13

Mega Sena / Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 45 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

