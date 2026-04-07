Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 15 milhões

Mega Sena / Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 2.993 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.



O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 15 milhões.



O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas e pela internet, no portal Loterias Caixa.



O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.