03 de MarÃ§o de 2026 • 12:10

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terÃ§a-feira prÃªmio acumulado em R$ 160 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

AgÃªncia Brasil

Publicado em 03/03/2026 Ã s 08:57

Mega Sena / Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 160 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no Portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

