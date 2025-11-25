Acessibilidade

25 de Novembro de 2025 • 12:38

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 18 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 25/11/2025 às 09:59

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.943 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 18 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Secretaria de Assistência Social realiza palestra com promotor Marcos Brito

Cidades

Corumbá abre inscrições para Concurso de Presépios 2025 com R$ 10,2 mil

Fundação da Cultura recebe inscrições até 28 de novembro

