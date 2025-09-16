Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 11:21

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Da redação

Publicado em 16/09/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.915 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-sena acumula e prêmio chega a R$ 25 milhões para a próxima terça

• Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 3,5 milhões

• Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

inmet

Há previsão de chuvas e máxima de 40ºC em Aquidauana

Economia

Empregadores domésticos são notificados para regularizar depósitos do FGTS

Trânsito

Aquidauana deve enfrentar calor de até 40°C ao longo da semana

Domingo será de calor intenso e baixa umidade em Aquidauana

Aquidauana terá feriado de 7 de setembro com calor e baixa umidade

Sábado será de calor intenso e sol forte em Aquidauana e Anastácio

Geral

Buscas por jovem afogado continuam em vários trechos do Rio Aquidauana

Publicidade

Geral

Governo nomeia 279 aprovados no Concurso Nacional Unificado

ÚLTIMAS

Esporte

Bodoquena sedia etapa da Liga Sul-Mato-Grossense de Futsal Sub-10

O evento esportivo, de nível estadual, movimentou a cidade, gerando lazer para a população e impacto positivo no comércio local

Saúde

Prefeitura de Corumbá divulga cronograma de vacinação da semana

As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo