Acessibilidade

14 de Outubro de 2025 • 08:02

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 33 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Da redação

Publicado em 14/10/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 33 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

• Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

• Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 21 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Novas regras facilitam prática da aquicultura em águas da União

Clima

Semana começa com tempo instável em Aquidauana

Serviços

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira

Geral

Bombeiros salvam bebê engasgado em quartel de Corumbá

Publicidade

Tempo

Sábado deve ter calor e chance de chuva em Aquidauana

ÚLTIMAS

Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos

Serviços

Cursos de processamento do tomate e da carne de peixe capacitam em Miranda

As atividades foram oferecidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo