09 de Setembro de 2025 • 10:29

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 47 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 09/09/2025 às 09:01

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 47 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Inmet

Há previsão de chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Cidades

Prefeitura de Bodoquena reduz despesas com realocação de secretarias

Um dos departamentos já está em processo de mudança para a sede da Prefeitura

Polícia

Homem é preso suspeito de matar sogra em Dois Irmãos do Buriti

Idosa de 75 anos foi encontrada morta ao lado da residência da família

