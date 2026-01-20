Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 08:22

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 50 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Educação

Começam nesta segunda as matrículas para a rede municipal de Aquidauana

Podem se matricular crianças e jovens para a Educação Infantil, que inclui Creche e Pré-Escola, e para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano

Ensino Superior

IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Candidatos aprovados têm até sexta-feira, 23, para efetivar a matrícula

