Acessibilidade

06 de Janeiro de 2026 • 08:00

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 06/01/2026 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões

• Mega da Virada 2025 tem sorteio adiado para hoje

• Mega da Virada sorteia prêmio inédito de R$ 1 bilhão hoje (31) 

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviço Militar

Aberto o prazo para Alistamento militar de 2026

Geral

Trump ataca Venezuela e diz que Maduro foi capturado

Economia

Salário dos servidores estaduais estará disponível neste sábado

O pagamento contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos e inativos, e injeta recursos importantes na economia do Estado logo nos primeiros dias do ano.

Gestão estratégica

MS renova frota do SUS e garante regionalização de serviços de saúde

Publicidade

Arrecadação

Contribuinte estadual ganha mais uma chance para regularizar débitos

ÚLTIMAS

Corpo de Bombeiros

Veículo pega fogo em Anastácio

Problemas mecânicos ou elétricos que teriam provocado o incêndio no Fiat/Uno que estava estacionado

Educação

MS divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Estudantes designados deverão ter a efetivação da matrícula realizada nesta semana, entre hoje (5) e sexta-feira (9)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo