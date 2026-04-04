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SORTE

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário do MS

Redação

Publicado em 04/04/2026 às 08:11

Atualizado em 04/04/2026 às 08:18

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Mega Sena / Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 2.992 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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