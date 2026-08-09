Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 165 milhões neste domingo

Apostas puderam ser feitas até as 22h deste sábado
Mega Sena / Agencia Brasil
A Mega-Sena sorteia neste domingo (9) prêmio estimado em R$ 165 milhões. As seis dezenas do concurso 3.042 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
As apostas puderam ser feitas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (8) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custou R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 16, 21, 24, 31, 43 e 54, mas nenhum apostador acertou as seis dezenas. Oitenta e oito apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.843,18 cada; e 6.903 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 1.110,41 cada.
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