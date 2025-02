Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 33 milhões nesta quinta-feira

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, o sorteio do concurso 2.825, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões. O evento ocorrerá às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa.



As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio, tanto em lotéricas credenciadas quanto pelos meios digitais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, que permite a escolha de seis dezenas, custa R$ 5.



No concurso anterior, de número 2.824, realizado na última terça-feira (4), ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o que resultou na acumulação do prêmio para o sorteio atual. As dezenas sorteadas foram: 04, 16, 34, 43, 54 e 57. Na ocasião, 31 apostas acertaram a quina, cada uma recebendo R$ 71.366,18, enquanto 3.248 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 973,06 para cada.



Para aqueles que desejam aumentar suas chances de ganhar, é possível optar por apostas com mais números ou participar de bolões organizados pelas lotéricas. No caso dos bolões, o preço mínimo é de R$ 15, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 100 cotas.



A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, oferecendo prêmios milionários para aqueles que acertam as seis dezenas sorteadas. Além do prêmio principal, há premiações para quem acerta quatro (quadra) ou cinco (quina) números. Os sorteios são realizados três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.



Lembre-se de que, caso não haja ganhadores na faixa principal do concurso 2.825, o valor do prêmio será acumulado para o próximo sorteio. Em situações de acúmulo sucessivo, os valores podem ultrapassar centenas de milhões de reais, como ocorreu no maior prêmio da história da Mega-Sena, registrado em dezembro de 2022, quando a Mega da Virada pagou R$ 541,90 milhões.



