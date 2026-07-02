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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 27 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Da Agência Brasil

Publicado em 02/07/2026 às 09:58

Atualizado em 02/07/2026 às 10:02

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Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.026 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 27 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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