17 de Janeiro de 2026 • 09:08

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 41 milhões neste sábado

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Agencia Brasil

Publicado em 17/01/2026 às 08:02

Atualizado em 17/01/2026 às 08:05

Mega-Sena / Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.961 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

