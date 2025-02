Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 105 milhões nesta quinta-feira

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, o sorteio do concurso 2.831, com um prêmio estimado em R$ 105 milhões. Este é o primeiro concurso do ano a ultrapassar a marca de R$ 100 milhões.



O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada, pelo site das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.



No concurso anterior, realizado na terça-feira (18), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo o prêmio acumular para o sorteio desta quinta-feira. As dezenas sorteadas foram: 01, 28, 34, 36, 51 e 52. Cinquenta e cinco apostas acertaram a quina, cada uma levando R$ 99.629,63, e 5.431 apostas acertaram a quadra, com prêmio de R$ 1.441,36 para cada.



Para aumentar as chances de ganhar, os apostadores podem participar de bolões organizados pelas lotéricas ou formar grupos para apostas coletivas. O Bolão Caixa tem preço mínimo de R$ 10, e cada cota não pode ser inferior a R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.



A Mega-Sena é a principal loteria do país e oferece prêmios milionários para quem acerta as seis dezenas sorteadas. Além do prêmio principal, é possível ganhar valores menores acertando quatro ou cinco números. As chances de vencer aumentam conforme o número de dezenas apostadas, embora o valor da aposta também seja maior nesses casos.



Os resultados oficiais e informações adicionais podem ser conferidos no site das Loterias Caixa ou nas casas lotéricas após o sorteio.

