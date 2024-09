Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 14 milhões nesta quinta-feira

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteará um prêmio acumulado de R$ 14 milhões, nesta quinta-feira (26). O sorteio, organizado pela Caixa Econômica Federal, promete movimentar as casas lotéricas de todo o Brasil, com muitos apostadores de olho na bolada milionária.



As apostas simples, com seis números, podem ser feitas por R$ 5,00 em qualquer casa lotérica do país até às 18h (horário de Brasília). Além das apostas presenciais, os interessados também podem tentar a sorte pelo site da Caixa ou pelo aplicativo oficial de loterias.



Como funciona



Para levar o prêmio máximo, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. Caso ninguém acerte todos os números, o valor acumula para o próximo sorteio. Também são premiados aqueles que acertarem cinco (Quina) ou quatro números (Quadra), com prêmios menores.



Com o valor de R$ 14 milhões, o ganhador poderia investir em imóveis, abrir negócios, ou até viver dos rendimentos, garantindo uma vida confortável. Segundo especialistas, aplicando o valor total em uma aplicação conservadora, como a poupança, o rendimento mensal pode ultrapassar R$ 100 mil.



O sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube, e o resultado estará disponível no site oficial das loterias logo após a realização.



Apostas e chances



A aposta simples oferece 1 chance em 50 milhões de levar o prêmio principal. Para aumentar as chances, é possível escolher mais números no volante, elevando o custo da aposta, mas também melhorando as probabilidades de vitória.



A sorte está lançada, e a expectativa é grande entre os apostadores. Será que a próxima cidade sortuda será a sua?