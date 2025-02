Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 15 milhões nesta terça-feira

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (4), o sorteio do concurso 2.824, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, como o site oficial e o aplicativo. A aposta mínima custa R$ 5 e permite a escolha de seis números. É possível selecionar até 20 números, o que aumenta o valor da aposta e as chances de ganhar.



A Mega-Sena oferece prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números dos sorteios que ocorrem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. Em semanas especiais, podem ocorrer sorteios extras, como é o caso desta terça-feira.



Os resultados serão divulgados após o sorteio nos canais oficiais da Caixa e em veículos de comunicação. Os ganhadores têm até 90 dias para retirar o prêmio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).