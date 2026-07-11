Acessibilidade

11 de Julho de 2026 • 12:17

Buscar

Últimas notícias
X
SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Agencia Brasil

Publicado em 11/07/2026 às 10:09

Atualizado em 11/07/2026 às 10:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 3.030 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 20 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GERAL

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta quinta-feira

Loterias

Mega-Sena acumula na faixa principal, mas volta a premiar aposta de Aquidauana na quadra

PANTANAL TECH 2026

Painel no Pantanal Tech debate tendências e oportunidades para impulsionar o turismo no MS

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reuniu especialistas, gestores e empreendedor para discutir inovação, mercado e estratégias de desenvolvimento do setor

Orgulho

Indígenas de Mato Grosso do Sul participam de programa da ONU na Suíça

Publicidade

Salários de até R$ 4 mil

Com 10 vagas em Aquidauana, seleção do IBGE tem inscrições prorrogadas

ÚLTIMAS

Agronegócio

Tecnologia que começa no solo e gera resultados na lavoura

João Pedro Cuthi Dias explica os benefícios do fertilizante e sua aplicação no campo

Você Repórter

Tamanduá-bandeira chama atenção em rolês noturnos pelas ruas de Aquidauana

Flagrantes têm ocorrido em diferentes pontos do bairro Alto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo