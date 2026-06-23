Acessibilidade

23 de Junho de 2026 • 19:35

Buscar

Últimas notícias
X
GERAL

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Agencia Brasil

Publicado em 23/06/2026 às 17:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Mega Sena / Agencia Brasil

As seis dezenas do concurso 3.022 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Antigomobilismo

Sucesso o lançamento do 3° Retrocar 2026

SORTE

Aposta do Rio de Janeiro ganha prêmio de R$ 39,4 milhões da Mega-Sena

Dezenas sorteadas são: 16 19 -22 24 46 -58

ALERTA

Falso alerta da Defesa Civil atingiu cerca de 30 milhões em 8 estados

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Você repórter

Leitores registram árvore caída na MS-450, região da UEMS em Aquidauana

Atenção deve ser redobrada no trecho

Serviços públicos

Prefeitura e Agraer promovem grande mutirão de atendimento à população rural em Nioaque

Ação será realizada no Assentamento Nioaque, reunindo atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, documentação, crédito rural e desenvolvimento econômico

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo