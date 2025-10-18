Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 17:23

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Da redação

Publicado em 18/10/2025 às 11:54

Atualizado em 18/10/2025 às 12:07

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.929 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

