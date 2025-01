Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 6 milhões nesta quinta-feira

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, o sorteio do concurso 2822, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, incluindo o site e o aplicativo oficial. A aposta mínima, que permite a escolha de seis dezenas, custa R$ 5.



No concurso anterior, de número 2821, realizado na terça-feira, 28 de janeiro, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse para o sorteio atual. Os números sorteados foram: 14, 22, 30, 33, 44 e 45. Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 28 apostas acertaram cinco dezenas (quina), cada uma recebendo R$ 52.181,99.



A Mega-Sena é conhecida por oferecer os maiores prêmios entre as loterias brasileiras. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar as seis dezenas sorteadas. Há também premiações para quem acerta quatro (quadra) ou cinco (quina) números. As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números apostados; na aposta mínima de seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas é de 1 em 50.063.860.



Os sorteios da Mega-Sena ocorrem regularmente às terças, quintas e sábados, sempre às 20h, horário de Brasília. Os resultados são divulgados nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal e em diversos veículos de comunicação.



Para aqueles que desejam tentar a sorte, é importante lembrar que o prazo para realizar as apostas se encerra às 19h do dia do sorteio. Além das casas lotéricas, as apostas podem ser feitas de forma prática e segura pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa.