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SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 7 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Agencia Brasil

Publicado em 27/06/2026 às 15:39

Atualizado em 27/06/2026 às 15:40

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Concurso 3.022 da Mega-Sena foi sorteado nesta terça-feira

As seis dezenas do concurso 3.024 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 7 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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