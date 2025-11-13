Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 13:23

Buscar

Últimas notícias
X
Sorte

Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado em 13/11/2025 às 08:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cartela da Mega-Sena / Marcelo Carmargo/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.940 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 100 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 67 milhões

• Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

• Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Tempo

Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana

Trânsito

Mulher fica ferida em acidente entre carro e moto em Corumbá

A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi levada consciente para o Pronto-Socorro

Educação

Evento em Aquidauana debate segurança e turismo no IFMS no dia 19

Publicidade

Serviços

Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão

ÚLTIMAS

Saúde

Bonito realiza Dia D da Campanha Aluno Imunizado em escola estadual

O público-alvo foram alunos a partir dos 9 anos que estavam com o esquema vacinal em atraso

Esporte

Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

Prova acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Chácara do Derrete

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo