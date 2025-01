Mega-Sena sorteia R$ 11,5 milhões nesta quinta-feira

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

O concurso 2.813 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (9) com um prêmio estimado em R$ 11,5 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.



O sorteio ocorrerá às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.



No concurso anterior, de número 2.812, realizado na terça-feira (7), nenhuma aposta acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio para o sorteio desta quinta-feira.



As dezenas sorteadas no concurso 2.812 foram: 15 - 18 - 27 - 31 - 39 - 42.



A Mega-Sena é a principal loteria do país e oferece prêmios milionários para quem acerta as seis dezenas sorteadas.



Além do prêmio principal, há premiações para quem acerta cinco (quina) ou quatro (quadra) números.



A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5.



As probabilidades de ganhar o prêmio principal variam conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.



Para uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a chance de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860.



Para mais informações sobre como apostar e as probabilidades de ganho, os interessados podem acessar o site oficial das Loterias Caixa.