Mega-sena sorteia R$ 47 milhões nesta terça-feira

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, o sorteio do concurso 2827, com um prêmio estimado em R$ 47 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.



As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para dispositivos iOS e Android. A aposta mínima custa R$ 5 e permite a escolha de seis números entre os 60 disponíveis no volante. Para aumentar as chances de ganhar, é possível apostar em até 20 números, embora isso eleve o custo da aposta. Além disso, os apostadores podem optar pela "Surpresinha", deixando que o sistema escolha os números aleatoriamente, ou pela "Teimosinha", concorrendo com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.



A Mega-Sena é conhecida por oferecer prêmios milionários para quem acerta as seis dezenas sorteadas. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio acumula para o próximo concurso. Também são distribuídos prêmios menores para quem acerta quatro (quadra) ou cinco (quina) números.



Os resultados do sorteio serão divulgados após as 20h e poderão ser conferidos nos canais oficiais da Caixa e em veículos de comunicação especializados. Os vencedores têm um prazo de 90 dias para reivindicar seus prêmios.



A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Os prêmios variam de acordo com a arrecadação e a quantidade de acertadores em cada faixa de premiação.



Para mais informações sobre como jogar, probabilidades e destinação dos recursos arrecadados, os interessados podem acessar o site oficial das Loterias Caixa ou procurar uma casa lotérica credenciada.