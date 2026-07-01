Mega-Sena tem aposta de Aquidauana premiada com quadra; confira resultado desta terça

Concurso 3.025 da Mega-Sena foi sorteado nesta terça-feira / Divulgação

Embora o prêmio principal do concurso 3.025 da Mega-Sena tenha acumulado, centenas de apostas foram contempladas com a quina e a quadra, incluindo um bilhete de Aquidauana, que acertou quatro números.

O resultado do sorteio desta terça-feira (30) foi o seguinte: 07, 14, 16, 21, 33, 58.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, 95 apostas acertaram a quina, sendo uma de Campo Grande. Cada uma será premiada com R$ 13.278,38.

Já a quadra saiu para 3.679 bilhetes e vai render R$ 565,18 para os proprietários de cada um. Além da aposta em Aquidauana, feita no sistema simples de seis números por meio do Internet Banking Caixa, também foram registrados ganhadores dessa faixa em outras cidades sul-mato-grossenses: Batayporã, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Eldorado, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Taquarussu e Três Lagoas.

No próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (02), a Mega-Sena tem prêmio acumulado de R$ 27 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

