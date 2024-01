Mega-Sena volta acumular, mas MS tem ganhador com cinco números

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

Loteria da Caixa Econômica Federal divulgou, na noite desta terça-feira (16), o rateio de suas principais modalidades. Entre elas, estava o concurso 2.676 da Mega-Sena, que ofertou prêmio de R$ 20.764.548,36. Sem acertadores na sena, o montante voltou a acumular.

No entanto, uma aposta registrada em Mato Grosso do Sul faturou R$ 30.526,54 com cinco acertos.

De acordo com a estatal, o volante sul-mato-grossense registrado em Dourados esteve entre os 70 apostadores que levaram a quina. O vencedor fez uma aposta simples, de cota única e poderá sacar o prêmio já no próximo dia útil. 04, 06, 14, 19, 22, 29 compuseram as dezenas da modalidade.

Outro concurso que também foi a Quina, que ofertou R$ 652.266,72 no sorteio de número 6.342. Entre as dezenas, estiveram: 13, 16, 25, 41, 42. O Dia de Sorte ofertou valor estimado de R$ 150 mil em seu concurso 863. Fevereiro foi o mês sorteado, assim como as dezenas 01, 02, 09, 17, 19, 20, 22.

Já a Timemania ofertou R$ 8,6 milhões aos acertadores dos números 08, 16, 21, 39, 50, 56, 57. O Botafogo (RJ) foi o time do coração. Por fim, a Lotofácil voltou a ofertar valor estimado de R$ 1,7 milhão em seu concurso 3.005. Entre os números sorteados, estão: 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25.

A próxima oportunidade de faturar com uma "fezinha" da estatal acontece às 19h desta quarta-feira (17). Apostas podem ser registradas em agências lotéricas e pela internet até às 18h, no horário local.