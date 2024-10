Menina de 8 anos morre após ser picada por aranha em Paraíso das Águas

Criança não resistiu / Redes sociais

Alice Silvestre da Silva, de 8 anos, morreu na sexta-feira, 25, após três dias internada ao ser picada por uma aranha. A menina mora na área rural de Paraíso das Águas.

Conforme informações do site local BNC Notícias, a menina estava internada em Campo Grande. Ela foi picada e levada ao hospital municipal de Camapuã.

Nas redes sociais, a escola onde Alice estudava lamentou o seu falecimento: “Neste dia triste, queremos expressar nosso luto e profunda solidariedade aos pais”.

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Paraíso das Águas, João Donizete Corsini, também manifestou seu pesar em suas redes sociais.

“É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Alice Silvestre da Silva, uma alma tão pura e cheia de vida. Neste momento de dor, queremos expressar nossos sentimentos à família e a todos que tiveram a alegria de conhecer e conviver com essa criança especial”, lamentou.