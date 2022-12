Menina de 9 anos morre afogada em córrego no município de Ribas do Rio Pardo

Córrego São Félix / Notícias do Cerrado

Menina de 9 anos morreu afogada no Córrego São Félix, no município de Ribas do Rio Pardo, enquanto passava o dia com a família.

Segundo informações do portal Notícias do Cerrado, o afogamento aconteceu por volta das 17h, quando a menina teria sumido e os familiares foram buscar ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros.

Quando os militares chegaram ao local, a menina já havia sido encontrada e, segundo as informações, teria ficado submersa cerca de 30 minutos. A criança foi reanimada e encaminhada para o hospital municipal. Porém, não resistiu.

A família da criança é de Campo Grande, mas segundo o portal, mora em Ribas do Rio Pardo há um ano. O sepultamento será na Capital.