Meninas de MS são resgatadas após serem arrastadas por correnteza em praia de Ubatuba

Resgate no litoral de São Paulo / Divulgação/PMSP

Quatro jovens turistas de Mato Grosso do Sul, com idades entre 10 e 14 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros na última sexta-feira (27), após serem levadas pela correnteza na Praia das Toninhas, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo.

As adolescentes foram avistadas durante patrulhamento aéreo, que identificou sinais de exaustão enquanto tentavam nadar. A situação exigiu uma ação rápida: dois bombeiros do helicóptero Águia da Polícia Militar saltaram para resgatar as vítimas e levá-las em segurança até a faixa de areia.

“Os guarda-vidas perceberam que elas estavam sendo levadas pela correnteza, já distantes da praia, e imediatamente sinalizaram para os pilotos ajustarem a aeronave. Foi quando ocorreu o salto e, em paralelo, uma equipe por terra também entrou em ação”, explicou o bombeiro marítimo Kleber Duarte, em entrevista ao jornal Fala Brasil.

As meninas estavam em uma região conhecida como “corrente de retorno”, um fenômeno onde a água das ondas que chegam à praia retorna ao mar por um mesmo ponto, criando uma força que pode arrastar banhistas. O alerta serve para reforçar os cuidados ao nadar nesse tipo de área.

Graças à atuação coordenada entre as equipes de resgate, as adolescentes foram salvas sem ferimentos graves, mas o episódio destaca a importância de atenção redobrada em praias com correntezas.