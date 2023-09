Meteorologia prevê virada no tempo e Aquidauana pode ter frio de 14°C

Tempo fechado na cidade / Ronald Regis

A previsão do tempo indica mudança no tempo em Aquidauana a partir de quarta-feira, 13, com chegada de uma nova frente fria. A mínima na quinta-feira, 14, pode chegar a 14°C.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas máximas caem de 37°C para 27°C em poucos dias.

O monitoramento indica chegada de chuvas entre a tarde e noite de quarta-feira, pancadas de chuva isoladas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as mudanças no tempo acontecem devido ao avanço de uma nova frente fria sobre Mato Grosso do Sul.

O tempo ficará instável, com probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

"As instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade e um cavado em médios níveis da atmosfera que favorece a formação de chuvas e tempestades".

Na quinta-feira, 14, com o avanço da frente fria para todas as regiões do estado, as temperaturas terão queda significativa. Entre quinta e sexta-feira, 15, deverá ocorrer as menores temperaturas associadas à passagem desta frente fria. Na região sul, mínimas entre 7 e 10°C e máximas de até 19°C.

Na região norte, mínimas entre 15 e 17°C e máximas de até 25°C. E na capital, mínima de 13°C e máxima de até 20°C. Os ventos atuam do quadrante sul, com valores entre 30 e 50 km/h e localmente, podem ocorrer valores acima de 50km/h.