Militar de 20 anos morre em acidente de moto em Campo Grande

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do militar Márcio Vinícius da Silva, de 20 anos, na manhã desta terça-feira (4), no bairro Jardim Bonança, em Campo Grande. A colisão aconteceu no cruzamento da Rua das Árvores com a Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho e foi flagrada por câmeras de segurança.

Segundo informações do motorista do veículo envolvido, um Volkswagen Gol, a vítima teria cruzado o sinal vermelho. O condutor do carro, de 21 anos, relatou que seguia pela Rua das Árvores, enquanto o motociclista transitava pela Avenida Lúdio Martins Coelho em uma moto Honda Fan.

As imagens das câmeras de monitoramento mostram um ônibus parado no semáforo da Rua das Árvores. Em seguida, o sinal fica verde, permitindo a passagem dos veículos. No entanto, a moto de Márcio Vinícius segue pela avenida e colide contra a lateral do carro. O jovem ainda tentou evitar o impacto, inclinando a moto sobre o asfalto, mas não conseguiu impedir a colisão.

O impacto foi violento e deixou a motocicleta completamente destruída. O socorro foi acionado imediatamente, mas o militar não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.